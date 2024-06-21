Стихия может серьезно разгуляться в последний рабочий день этой недели.

Стихия может серьезно разгуляться в последний рабочий день этой недели.

Сильные дожди, грозы и +28 градусов. Такая погода ждет омичей в пятницу, 21 июня. Дожди прольются с вероятностью 93%, в общей сложности может выпасть до 5,3 мм осадков.

Популярный метеопортал «Гисметео» информирует о том, что дожди начнутся с 15 часов, в районе девяти часов вечера на город обрушится ливень (3,7 мм осадков). «Яндекс Погода» сообщает о дожде с грозой на протяжении всего дня. Атмосферное давление составит 738 мм рт.ст., будет дуть легкий юго-западный ветер.

Ранее мэрия Омска и региональное МЧС распространили штормовое предупреждение на 21 июня: ожидаются дожди, грозы, град и ветер порывами 17–22 м/с.

Дождливая погода сохранится и на выходные.