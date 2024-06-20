Сильный ветер и град ожидаются завтра.
В МЧС и мэрии предупредили омичей о неблагоприятной погоде. Завтра, 21 июня, в Омске и области ожидаются дожди, грозы, град и ветер порывами 17–22 м/с.
– В связи с неблагоприятными погодными явлениями возможно возникновение чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, обусловленных увеличением техногенных пожаров в частном жилом секторе, авариями на коммунальных и энергетических системах жизнеобеспечения, повреждением или обрывом линий связи и электропередач, а также нарушением транспортного движения, ухудшением условий при проведении аварийно-восстановительных работ, – отметили в мэрии.
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций и аварий, вызванных погодными условиями, жителям советуют обращаться в МЧС по телефонам: 01, 8 (3812) 25-83-26, 8 (3812) 44-91-00, при звонке с сотового телефона набрать 101. Информацию можно сообщать также в Единую дежурно-диспетчерскую службу города: 78-78-78.