Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Штормовое предупреждение, распространенное МЧС, нашло подтверждение еще до конца текущего дня. Грозы и ливень буквально обрушились на город.

Поздно вечером в четверг, 20 июня, на Омск обрушился почти тропический ливень, сопровождаемый раскатами молний и грозой. Льет как из ведра во всех районах города.

Ранее МЧС и омская мэрия распространили штормовое предупреждение. На завтра, 21 июня, в Омске и области прогнозировались дожди, грозы, град и ветер порывами 17–22 м/с. Непогода, как оказалась, пришла раньше.

1291
·Общество

Штормовое предупреждение, распространенное МЧС, нашло подтверждение еще до конца текущего дня. Грозы и ливень буквально обрушились на город.

Поздно вечером в четверг, 20 июня, на Омск обрушился почти тропический ливень, сопровождаемый раскатами молний и грозой. Льет как из ведра во всех районах города.

Ранее МЧС и омская мэрия распространили штормовое предупреждение. На завтра, 21 июня, в Омске и области прогнозировались дожди, грозы, град и ветер порывами 17–22 м/с. Непогода, как оказалась, пришла раньше.

1291