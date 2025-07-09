Сообщения о мощном граде появились из разных уголков Прииртышья.

В среду, 9 июля, на Омскую область обрушился ливень с градом. Особенно сильно разгул стихии на себе ощутили жители Таврического района и Полтавки, опубликовавшие в соцсетях яркие фотографии и красочные видеоролики.

Делятся кадрами непогоды и жители Омска – Московки, Старого Кировска, района железнодорожного вокзала, Телевизионки, улиц Труда, Герцена и т. д. В Старом Кировске и районе ж/д вокзала выпал град размером с черешню. Местами даже образовались целые сугробы.

Отметим, что в прошлую пятницу, 4 июля, Омск оказался во власти стихии, пострадали пять человек, было повалено около 200 деревьев, из них два десятка упали на проезжую часть, трамвайные пути, что мешало проезду общественного транспорта и личных автомобилей. Зафиксировано повреждение газопроводов.