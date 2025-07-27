Неблагоприятный прогноз погоды сбылся.

Сегодня, 27 июля, вечером в северных районах Омской области пошел град. Накануне Обь-Иртышского УГМС предупреждало о непогоде. Синоптики ожидали ливни, грозы, крупный град и очень сильный ветер – до 25 с/с.

МЧС также были разосланы сообщения об опасных явлениях, а также призыва соблюдать осторожность: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи и вообще слабозакрепленными конструкциями; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть. При происшествиях и чрезвычайных ситуациях – 101.

В соцсетях появились фото из Муромцево, там прошел град размером со сливу. Отмечают подписчики группы «Голос Муромцево», что все закончилось быстро, иначе посадки были бы уничтожены.