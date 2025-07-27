Омск-Информ
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·Общество

Неблагоприятный прогноз погоды сбылся. 

Сегодня, 27 июля, вечером в северных районах Омской области пошел град. Накануне Обь-Иртышского УГМС предупреждало о непогоде. Синоптики ожидали ливни, грозы, крупный град и очень сильный ветер – до 25 с/с.

МЧС также были разосланы сообщения об опасных явлениях, а также призыва соблюдать осторожность: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи и вообще слабозакрепленными конструкциями; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть. При происшествиях и чрезвычайных ситуациях – 101.

В соцсетях появились фото из Муромцево, там прошел град размером со сливу. Отмечают подписчики группы «Голос Муромцево», что все закончилось быстро, иначе посадки были бы уничтожены.

Наталья Корнеева
·Общество

Неблагоприятный прогноз погоды сбылся. 

Сегодня, 27 июля, вечером в северных районах Омской области пошел град. Накануне Обь-Иртышского УГМС предупреждало о непогоде. Синоптики ожидали ливни, грозы, крупный град и очень сильный ветер – до 25 с/с.

МЧС также были разосланы сообщения об опасных явлениях, а также призыва соблюдать осторожность: не стоять во время сильного ветра рядом с деревьями, рекламными щитами и линиями электропередачи и вообще слабозакрепленными конструкциями; не парковать машину там, где на нее может что-то упасть. При происшествиях и чрезвычайных ситуациях – 101.

В соцсетях появились фото из Муромцево, там прошел град размером со сливу. Отмечают подписчики группы «Голос Муромцево», что все закончилось быстро, иначе посадки были бы уничтожены.

Наталья Корнеева