Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Под раздачу попало село Ельничное.

Село Ельничное, расположенное в Седельниковском районе Омской области, столкнулось с мощным градом, последствия которого оказались разрушительными для местных дачников. Осадки выпали накануне, 22 июня.

– Не то что «местами по Омской области», местами по Седельниковскому району... Вот такой град выпал сегодня в селе Ельничное Седельниковского района, весь урожай уничтожен... – пишет местный житель в официальном сообществе газеты «Сибирский труженик» Седельниковского района.
Напомним, что сегодня, 23 июня, в Омске и в области ожидаются порывы ветра 15–21 м/с, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
1078Мария Филимонова
·Общество

Под раздачу попало село Ельничное.

Село Ельничное, расположенное в Седельниковском районе Омской области, столкнулось с мощным градом, последствия которого оказались разрушительными для местных дачников. Осадки выпали накануне, 22 июня.

– Не то что «местами по Омской области», местами по Седельниковскому району... Вот такой град выпал сегодня в селе Ельничное Седельниковского района, весь урожай уничтожен... – пишет местный житель в официальном сообществе газеты «Сибирский труженик» Седельниковского района.
Напомним, что сегодня, 23 июня, в Омске и в области ожидаются порывы ветра 15–21 м/с, ночью местами, днем повсеместно кратковременные дожди, в отдельных районах грозы.
1078Мария Филимонова