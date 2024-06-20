Омск-Информ
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·Общество

Многочисленные нарушения требований законодательства выявила прокуратура.

Жителям дома № 2 по улице Бульварной в Центральном округе Омска насчитали «лишние» 1,2 млн рублей за электричество. Нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила городская прокуратура.

– В деятельности ООО «Омская энергосбытовая компания» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства, выразившиеся в ненадлежащем оформлении платежных документов и необоснованном применении периода при расчете и начислении платы за коммунальную услугу «электроснабжение» собственникам жилых помещений, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

После того как все документы были приведены в надлежащий вид, сумму платежей скорректировали. Для 485 жителей многоквартирного дома стоимость коммунальных услуг снизилась более чем на 1,2 млн рублей.

·Общество

Многочисленные нарушения требований законодательства выявила прокуратура.

Жителям дома № 2 по улице Бульварной в Центральном округе Омска насчитали «лишние» 1,2 млн рублей за электричество. Нарушение законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства выявила городская прокуратура.

– В деятельности ООО «Омская энергосбытовая компания» выявлены многочисленные нарушения требований законодательства, выразившиеся в ненадлежащем оформлении платежных документов и необоснованном применении периода при расчете и начислении платы за коммунальную услугу «электроснабжение» собственникам жилых помещений, – говорится в сообщении надзорного ведомства.

После того как все документы были приведены в надлежащий вид, сумму платежей скорректировали. Для 485 жителей многоквартирного дома стоимость коммунальных услуг снизилась более чем на 1,2 млн рублей.