Омск-Информ
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·Общество

Замдиректора бюджетного учреждения длительное время не появлялась на работе из-за болезни, и работодатель сократил ее ставку.

Калачинский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к одному из местных бюджетных учреждений, которое незаконно уволило сотрудницу. Женщина, будучи заместителем директора учреждения, длительное время не появлялась на работе по причине болезни. Начальство устало ее ждать и сократило ставку. Так делать нельзя.

– В судебном заседании прокурором дано заключение об удовлетворении требований истицы в виду несоблюдения работодателем порядка процедуры увольнения. Вопреки закону работодатель не предложил увольняемой сотруднице имеющиеся вакантные должности, – сообщили в прокуратуре.

Нарушение трудовых прав сотрудницы не вызывало никаких вопросов, и суд принял решение о восстановлении ее на рабочем месте. Работодатель незамедлительно это сделал.

·Общество

Замдиректора бюджетного учреждения длительное время не появлялась на работе из-за болезни, и работодатель сократил ее ставку.

Калачинский городской суд рассмотрел иск прокуратуры к одному из местных бюджетных учреждений, которое незаконно уволило сотрудницу. Женщина, будучи заместителем директора учреждения, длительное время не появлялась на работе по причине болезни. Начальство устало ее ждать и сократило ставку. Так делать нельзя.

– В судебном заседании прокурором дано заключение об удовлетворении требований истицы в виду несоблюдения работодателем порядка процедуры увольнения. Вопреки закону работодатель не предложил увольняемой сотруднице имеющиеся вакантные должности, – сообщили в прокуратуре.

Нарушение трудовых прав сотрудницы не вызывало никаких вопросов, и суд принял решение о восстановлении ее на рабочем месте. Работодатель незамедлительно это сделал.