Омск-Информ
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·Авто

На парня составили протокол. Ему грозит штраф.
Сотрудники полиции поймали водителя автомобиля Kia, который проехал по переходу, вклинившись в толпу пешеходов. Нарушителем оказался 19-летний омич. На него составили протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).
Напомним, видеозапись происшествия очевидцы накануне опубликовали в соцсетях. Действия водителя возмутили омичей.
Теперь парню грозит штраф в размере 1000 рублей. За повторное нарушение штраф составит 5 тыс. рублей. Водителя также могут лишить прав.
1122
·Авто

На парня составили протокол. Ему грозит штраф.
Сотрудники полиции поймали водителя автомобиля Kia, который проехал по переходу, вклинившись в толпу пешеходов. Нарушителем оказался 19-летний омич. На него составили протокол по ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ (проезд на запрещающий сигнал светофора).
Напомним, видеозапись происшествия очевидцы накануне опубликовали в соцсетях. Действия водителя возмутили омичей.
Теперь парню грозит штраф в размере 1000 рублей. За повторное нарушение штраф составит 5 тыс. рублей. Водителя также могут лишить прав.
1122