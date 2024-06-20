Нина Хомутова ушла из жизни вчера. Большую часть карьеры она отдала омскому врачебно-физкультурному диспансеру.

Нина Хомутова ушла из жизни вчера. Большую часть карьеры она отдала омскому врачебно-физкультурному диспансеру.

Вчера на 89-м году жизни после долгой болезни умерла омский врач, Отличник здравоохранения РФ Нина Хомутова. Работе в сфере медицины она посвятила 61 год.

Сразу же после окончания Омского ордена Трудового Красного Знамени государственного медицинского института имени Калинина в 1959 году начала работать врачом-терапевтом в городской больнице № 2. Продолжила карьеру в Омском врачебно-физкультурном диспансере: сначала была врачом по лечебной физкультуре, а позднее доросла до должности заведующего отделением реабилитации.

– Нина Николаевна прожила яркую жизнь, всегда имела активную позицию, ее отличали глубокая человечность, интеллигентность, высокий профессионализм, жизнелюбие и оптимизм. Светлая память о Нине Николаевне Хомутовой навсегда останется в наших сердцах, – говорится в паблике врачебно-физкультурного диспансера во «ВКонтакте».

Прощание с Ниной Хомутовой пройдет завтра, 21 июня, с 10:00 до 11:00 по адресу: Партизанская, 20/1.