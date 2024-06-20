По словам бывшего директора Омского цирка, конфликт начался еще в 2013 году. Все обвинения в свой адрес Елена Агафонова отрицает.

По словам бывшего директора Омского цирка, конфликт начался еще в 2013 году. Все обвинения в свой адрес Елена Агафонова отрицает.

Экс-директор Омского цирка Елена Агафонова прокомментировала уголовное дело в отношении нее, о котором накануне сообщали правоохранительные органы. Бывшего руководителя цирка обвиняют по статьям ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

По версии следствия, в период с 2014 по 2021 год она незаконно заключала договоры аренды транспортных средств без экипажа, договоры рекламных (информационных услуг), а также фиктивно трудоустроила в учреждение двух работников, один из которых являлся ее бывшим мужем. Ущерб от действий Агафоновой оценивается в 4,5 млн рублей. Бывший директор не согласна с обвинениями. В подробном комментарии порталу om1.ru она изложила свою версию событий. РИА «Омск-информ» приводит ее заявление в полном объеме:

– Считаю, что дело ангажировано действующим руководством Росгосцирка, включая нынешнего заместителя генерального директора Росгосцирка Татьяну Бушкову, которая была руководителем цирка шапито Circus Hall, размещенного на площади перед ТЦ «Континент» в 2013 году. Омичи хорошо помнят этот конфликт. Шапито было закрыто по решению надзорных и судебных органов. Circus Hall и Татьяна Бушкова в закрытии шапито тогда обвинили меня. На протяжении нескольких лет позиция генеральной дирекции Росгосцирка заключалась в устранении неугодных им директоров филиалов, осмелившихся высказать свое мнение. Я стала очередным таким директором, увольнение которого по собственному желанию посчитали неприемлемым: пообещали уголовное преследование, с использованием «ресурсов» правоохранительных органов. Похожую ситуацию сейчас переживает уже бывший директор Новосибирского цирка Сергей Шабанов. 3 сентября 2021 года я написала заявление о предоставлении мне очередного отпуска с дальнейшим увольнением меня с должности директора Омского цирка по собственному желанию, исключительно в связи с открытым неприятием той политики, которую избрало действующее руководство Росгосцирка в отношении цирковых артистов и цирковой отрасли в целом. В день представления коллективу Омского цирка нового директора Виталия Доли в цирке начала работать комиссия по проверке финансово-хозяйственной деятельности филиала. В этот же день под давлением руководства цирка, в том числе Татьяны Бушковой, были уволены юрист, бухгалтер-кассир, специалист по кадровой работе, администратор Омского цирка, главный бухгалтер. В дальнейшем суд признал незаконность увольнения бывших сотрудников. Однако на момент проведения проверки финансово-хозяйственной деятельности и я, и мои бывшие коллеги были лишены возможности предоставлять финансовые документы, подтверждающие законность моих действий, а в конечном итоге добиться объективности выводов итогового акта проверки. В дальнейшем Росгосцирк подал заявление с просьбой привлечь меня к уголовной ответственности. В апреле 2024 года мне было предъявлено обвинение в хищении в особо крупном размере и превышении должностных полномочий. Следствием в основу обвинения положены в том числе показания заместителя генерального директора Бушковой и директора Омского цирка Доли, который с момента своего назначения всячески дискредитирует меня. Вместе с тем предъявленное мне обвинение охватывает период с 2014 года по март 2022-го включительно, то есть включает в себя и те полгода, когда филиалом уже руководил Доля В. В. Последствия от его аналогичных действий, совершенных им в этот период, также инкриминированы мне. В свою очередь, ответственно заявляю, что я не похитила ни единой копейки. Все сделки, вошедшие в обвинение, заключены в интересах Омского филиала, с ведома и согласия предыдущего руководства Росгосцирка. Вопреки утверждениям следствия, все услуги по договорам оказаны в полном объеме. Денежные средства, начисленные в качестве заработной платы так называемым фиктивно трудоустроенным, в полном объеме выплачены работникам Омского цирка, выполнявшим сверх своих должностных обязанностей дополнительный объем работ в интересах предприятия, в том числе обеспечивающим его бесперебойное функционирование. Причина этого банальна – мизерные заработные платы персонала, а в силу этого невозможность полной комплектации штата. Следствие под якобы имевшимся у меня умыслом на совершение преступления указывает, что мои деяния были направлены на создание «имиджа успешного руководителя» и «видимости успешной работы филиала». Таким образом, даже следствие подтверждает, что никакой материальной выгоды от совершенных мною действий я не имела. Все мои действия были направлены на создание наилучших условий для посещения Омского цирка зрителями, его успешной деятельности во благо омичей. Надеюсь на объективное рассмотрение дела Куйбышевским районным судом города Омска.

Судебный процесс над Еленой Агафоновой начнется в ближайшее время. РИА «Омск-информ» будет следить за громким делом.