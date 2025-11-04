Вентиляция только на бумаге, а плитка сразу разрушилась: Омский цирк восстановили после неудачного ремонта

Этой осенью главную лестницу облицевали гранитом.

Омский цирк

На крыльце Омского цирка заменили плитку, которая разрушилась сразу после открытия отремонтированного здания в 2016 году. Плитку заменили на гранит.

Природным камнем облицевали отмостку и все ступени. Как сообщили в пресс-службе цирка, на это потребовалось 75 тонн южно-султановского гранита.

В этом году в цирке также ввели в эксплуатацию систему вентиляции и кондиционирования, которые после того же капремонта работали только на бумаге. В здании заменили дешевые кресла на ортопедические с бархатной обивкой, установили новое световое и звуковое оборудование, закончили ремонт гостиницы артистов цирка.