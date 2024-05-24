Инициатором возведения в городе первого цирка был купец Петр Сичкарев. К 165-летию со дня его рождения у цирка хотят благоустроить зеленую аллею и установить скульптуру купца.

Инициатором возведения в городе первого цирка был купец Петр Сичкарев. К 165-летию со дня его рождения у цирка хотят благоустроить зеленую аллею и установить скульптуру купца.

В 2025 году Омский государственный цирк планирует серию мероприятий, приуроченных к юбилею Петра Сичкарева. Купец из Екатеринбурга, содержатель доходных домов, в 1898 году выступил инициатором возведения первого здания цирка-театра в Омске.

К 165-летию со дня рождения купца запланированы тематические фотовыставки «Старый цирк – культурный мостик истории», цирковые представления ведущих артистов ФКП «Росгосцирк», а также благоустройство зеленой аллеи возле здания цирка на проспекте Маркса и открытие бронзовой скульптуры купца.

– Проект скульптуры разработан в московской мастерской скульптора Андрея Следкова, скульптор готов отлить в бронзе скульптуру и передать ее для установки на скамье в зеленом уголке Омска, – сообщается в карточке проекта на платформе «Делай город». – Инициативу создания зеленой аллеи купца уже единогласно поддержали заслуженные и народные цирковые артисты: Виталий Смолянц, Гия Эрадзе, Сергей Просвирнин, Анатолий Сокол и Татьяна Филатова.

На аллее, расположенной между зданием цирка и театром кукол «Арлекин», запланирована высадка сосен, елей, уксусного дерева, шаровидных ив, барбариса, пузыреплодника, японской спиреи. Также будут установлены скамейки, одну из них оформят скульптурой купца – основателя Омского цирка.

Фото: телеграм-канал omsk_putevoditel