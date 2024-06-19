Елена Агафонова руководила Омским цирком на протяжении 11 лет, а покинула должность после скандала с Запашными.

Елена Агафонова руководила Омским цирком на протяжении 11 лет, а покинула должность после скандала с Запашными.

УМВД по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении бывшего директора Омского цирка Елены Агафоновой. Ей вменяют совершение преступлений по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение и растрата».

По данным следствия, в период с 1 января 2014 года по 3 октября 2021-го руководитель цирка незаконно заключала договоры аренды транспортных средств без экипажа, в которых арендодателем выступала она сама и ее муж. Среди прочего, Агафонова оформила аренду собственного автомобиля «Тойота-Камри» и пикапа «Нива», принадлежащего супругу. Также она заключала договоры рекламных (информационных услуг), что не имело какой-либо экономической целесообразности и выгоды.

– Кроме того, в ходе предварительного расследования выявлены факты фиктивного трудоустройства фигуранткой в учреждение двух работников, один из которых являлся ее бывшим мужем. Фактически дворник и инженер-электрик свои должностные обязанности не выполняли, денежные средства не получали, однако при этом шли необходимый трудовой стаж и последующие начисления пенсионных выплат. Их заработной платой распоряжалась обвиняемая, передавая деньги иным сотрудникам организации, – сообщили в УМВД.

Ущерб от действий бывшего директора цирка следствие оценило в 4,5 млн рублей. Как пояснили в областной прокуратуре, дело будет рассматривать Кировский районный суд Омска.

Елена Агафонова руководила Омским цирком на протяжении 11 лет и уволилась 3 октября 2021 года на фоне скандала с известными дрессировщиками Марицей и Даном Запашными. После гастролей в Омске они были уволены за нарушение трудовой дисциплины. Тогда Елена Агафонова якобы разрешила дрессировщику слетать в крымский парк «Тайган» на пару дней, а через две недели сама же написала докладную записку гендиректору Росгосцирка. Возможно, на ее основании полуторадневное отсутствие и стало основанием для увольнения дрессировщика по статье за прогул.

Покидая свой пост, Агафонова заявила, что ее уход никак не связан с Запашными. Судя по всему, настоящим поводом для этого было начинавшееся тогда уголовное дело.