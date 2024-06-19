В суд подано заявление о возможности возобновить эксплуатацию здания.

В суд подано заявление о возможности возобновить эксплуатацию здания.

Директор благотворительного центра «Радуга» Валерий Евстигнеев сделал заявление, проливающее свет на историю с закрытием подведомственного ему учреждения. Ранее сообщалось, что по решению суда здание центра приставы опечатали на 30 суток. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.

Глава учреждения пояснил, что в настоящее время все выявленные нарушения устранены.

– Проверка у нас случилась в октябре, повторный срок был в марте. Эти нарушения разрешаются приостановкой отопления в здании, что невозможно. Поэтому мы сделали все до наступления теплого сезона. А когда погода позволила вскрыть окна, сделать двери – вот это в апреле и мае было сделано. Сейчас просто долго ждали у подрядчика изготовления дверей на пожарные выходы, все, вопрос решен, – сказал Евстигнеев «СуперОмску».

Он добавил, что уже подано зявление в суд на возобновление эксплуатации здания.