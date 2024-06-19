В здании организации выявлены нарушения требований пожарной безопасности. Объект закрыли на 30 суток.
Судебные приставы приостановили эксплуатацию здания благотворительного центра «Радуга», расположенного в деревне Подгородке Омского района. По решению суда здание опечатали на 30 суток. Причиной стали нарушения требований пожарной безопасности.
– В здании отсутствуют эвакуационные выходы, на путях эвакуации не предусмотрено аварийное освещение, звуковые сигналы систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБа выше допустимого уровня шума в защищаемом помещении, здание не обеспечено источниками наружного противопожарного водоснабжения, также установка речевых оповещателей в защищаемых помещениях не исключает неравномерное отражение звука, – сообщили в службе судебных приставов.
Суд пришел к выводу, что благотворительная организация нарушила требования Федерального закона № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года и Федерального закона №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 года.
На протяжении ближайшего месяца приставы будут проверять исполнение «Радугой» судебного решения.