Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Омского горсовета. Депутаты поддержали инициативу.

Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Омского горсовета. Депутаты поддержали инициативу.

Двум омским улицам присвоят имена омичей, погибших на СВО. Речь ведется о двух улицах в Кировском округе.

Первая расположена в месте строительства микрорайона Зеленая Река между улицами Верхнеднепровская и Александра Захарченко – в направлении от Дергачева до улицы Владимира Жоги. Ей предполагается присвоить имя омича – Героя России Николая Данильченко. Он окончил Омский кадетский корпус, а затем Омский автобронетанковый инженерный институт. Участвовал в СВО с момента ее начала, погиб 25 сентября 2022 года.

Как отметил глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин, с просьбой о присвоении улице имени Алексея Данильченко обратился отец погибшего военнослужащего.

– Территориально это вторая очередь строительства Зеленой Реки, поэтому улица будет актуальна, на ней в любом случае появятся дома, – пояснил Наседкин.

Вторая улица, которую намерены переименовать, находится между Верхнеднепровской и Волгоградской в направлении от Меридиальной до Дергачева. Ее предлагают назвать в честь Владимира Мисюрина, еще одного омича, погибшего в ходе СВО 6 апреля 2022 года. Также он участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.

Оба предложения приняты депутатами единогласно.