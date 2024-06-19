Вопрос обсуждался на сегодняшнем заседании Омского горсовета. Депутаты поддержали инициативу.
Двум омским улицам присвоят имена омичей, погибших на СВО. Речь ведется о двух улицах в Кировском округе.
Первая расположена в месте строительства микрорайона Зеленая Река между улицами Верхнеднепровская и Александра Захарченко – в направлении от Дергачева до улицы Владимира Жоги. Ей предполагается присвоить имя омича – Героя России Николая Данильченко. Он окончил Омский кадетский корпус, а затем Омский автобронетанковый инженерный институт. Участвовал в СВО с момента ее начала, погиб 25 сентября 2022 года.
Как отметил глава администрации Кировского округа Алексей Наседкин, с просьбой о присвоении улице имени Алексея Данильченко обратился отец погибшего военнослужащего.
– Территориально это вторая очередь строительства Зеленой Реки, поэтому улица будет актуальна, на ней в любом случае появятся дома, – пояснил Наседкин.
Вторая улица, которую намерены переименовать, находится между Верхнеднепровской и Волгоградской в направлении от Меридиальной до Дергачева. Ее предлагают назвать в честь Владимира Мисюрина, еще одного омича, погибшего в ходе СВО 6 апреля 2022 года. Также он участвовал в боевых действиях в Чечне и Сирии.
Оба предложения приняты депутатами единогласно.