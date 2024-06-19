Клиенты могут самостоятельно выбрать условия хранения денег и иметь доход до 16 % годовых.

Клиенты могут самостоятельно выбрать условия хранения денег и иметь доход до 16 % годовых.

В апреле этого года Россельхозбанк запустил новый вклад-конструктор «Свой вклад», который набирает популярность среди клиентов. Отличительная особенность этого продукта – возможность самому выбирать условия хранения средств. Можно регулировать пополнение депозита, совершение расходных операций, а также блокировать опции снятия-пополнения при необходимости.

Исходя из целей и возможностей клиента, вклад-конструктор позволяет подобрать нужные условия. Это сокращает время на поиски выгодных предложений и дает возможность адаптировать продукт для себя наилучшим образом.

В зависимости от выбранных условий будет меняться и ставка по вкладу. Максимальная доходность сейчас составляет 16 % годовых при оформлении депозита в рублях РФ на 180 дней с выплатой процентов в конце срока, без условий пополнения и снятия.

«Свой вклад» можно открыть на собственное имя, а также в пользу третьего лица. Срок размещения средств – от 3 месяцев до 4 лет. Минимальная сумма вклада составляет 5000 рублей – без возможности пополнения и совершения расходных операций, 5000 рублей с условием пополнения, но без возможности расходных операций или 10 000 рублей при условии совершения расходных операций. В случае если вкладчик решил отказаться от пополнений и расходных операций, максимальная сумма вклада не ограничена. При других условиях она составит 10 млн рублей.

Процентные ставки действуют для новых вкладчиков – физических лиц, не имеющих действующих срочных вкладов и накопительных счетов в АО «Россельхозбанк» в течение 30 дней до обращения в банк с целью открытия вклада, и действуют как при открытии в офисе банка, так и онлайн.

– Сейчас очень важно грамотно планировать свой бюджет и ответственно относиться к деньгам. Конечно, это касается не только расходов, но и накоплений. Возможность «настраивать» вклад под свои нужды – это отличная возможность управлять сбережениями и самостоятельно выбирать доходность и удобные варианты доступа к средствам, – делится мнением клиент РСХБ Наталья Васильева.

Подробную информацию по продуктам можно получить в отделениях банка, мобильном приложении, по номеру телефона контакт-центра 8-800-100-0-100 и на официальном сайте www.rshb.ru.

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