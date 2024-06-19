Омск-Информ
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·Авто

Из-за него перестали работать светофоры, что затрудняло движение.
Сегодня утром в Омске образовалась длинная пробка от Левого берега до улицы Маршала Жукова. Как сообщают горожане, причиной заторов стал выход из строя светофоров в районе Ленинградского моста.
По данным мэрии светофоры перестали работать из-за аварийного отключения электроэнергии. Как сообщает 12 канал, проблему устранили меньше чем за час. Движение постепенно нормализуется.
·Авто

Из-за него перестали работать светофоры, что затрудняло движение.
Сегодня утром в Омске образовалась длинная пробка от Левого берега до улицы Маршала Жукова. Как сообщают горожане, причиной заторов стал выход из строя светофоров в районе Ленинградского моста.
По данным мэрии светофоры перестали работать из-за аварийного отключения электроэнергии. Как сообщает 12 канал, проблему устранили меньше чем за час. Движение постепенно нормализуется.