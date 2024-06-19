Обработку проводят в 10 районах. Жителей просят обращать внимание на объявления.

Обработку проводят в 10 районах. Жителей просят обращать внимание на объявления.

Вчера Главное управление лесного хозяйства Омской области сообщило о начале обработки лесов от непарного шелкопряда. Биопрепарат под названием «Лепидоцид, СК» применяют в 10 районах: Азовском, Большереченском, Горьковском, Кормиловском, Оконешниковском, Омском, Саргатском, Черлакском, Павлоградском и Нововаршавском.

Вещество воздействует целенаправленно на пищеварительную систему гусениц. Однако омичам советуют во время обработки и сутки после нее не посещать леса, не пасти там скот, не выпускать пчел и не собирать грибы, ягоды и травы.

Отметим, что в этом году планируется травить шелкопряда на территории, превышающей 25 тыс. га, на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. В местах обработки будут вешать объявления.