Омск-Информ
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·Общество

Контракт на проведение работ был заключен с барнаульской организацией ООО «Лесная проектная компания». 
В Омской области леса начали обрабатывать от шелкопряда. Контракт на проведение работ был заключен с барнаульской организацией ООО «Лесная проектная компания». 
Подрядчику предстоит обработать леса в Большереченском, Калачинском, Омском, Саргатском, Степном и Черлакском лесничествах. Стоимость работ составит почти 37 млн рублей.
В прошлом году обработкой лесов в регионе занималась фирма из Волгоградской области. За работу компания получила более 28 млн рублей.
·Общество

Контракт на проведение работ был заключен с барнаульской организацией ООО «Лесная проектная компания». 
В Омской области леса начали обрабатывать от шелкопряда. Контракт на проведение работ был заключен с барнаульской организацией ООО «Лесная проектная компания». 
Подрядчику предстоит обработать леса в Большереченском, Калачинском, Омском, Саргатском, Степном и Черлакском лесничествах. Стоимость работ составит почти 37 млн рублей.
В прошлом году обработкой лесов в регионе занималась фирма из Волгоградской области. За работу компания получила более 28 млн рублей.