Один из жителей Калачинского района решил поджечь сухую траву и теперь будет платить за это.

Один из жителей Калачинского района решил поджечь сухую траву и теперь будет платить за это.

Работники Калачинского лесничества получили сигнал о возгорании на территории рядом с селом Новый Свет. Они прибыли на место, где застали местного жителя, который жег сухую траву.

– Под нашим контролем нарушитель сам потушил огонь, пока тот не добрался до леса, ведь принять меры по тушению – обязанность того, кто допустил возгорание, – рассказал начальник отдела Калачинского лесничества Алексей Батрак.

Мужчина пояснил, что решил поджечь растительность, чтобы зеленая трава для его коров выросла быстрее. Теперь ему предстоит выплатить штраф за нарушение правил пожарной безопасности, который составляет от 40 до 50 тыс. рублей.