Малую часть леса уничтожили дикие животные, большую – пожары.

Малую часть леса уничтожили дикие животные, большую – пожары.

Омскстат представил информацию о лесовосстановлении и защите лесов в регионе за прошлый год. Оказалось, что в прошлом году в области погибло 308 га лесных насаждений, половина из которых сгорела из-за пожаров, а остальные погибли из-за неблагоприятных погодных условий. Около 4 % лесов погибли из-за повреждений дикими животными.

На воспроизводство лесов в прошлом году потратили 68,4 млн рублей, на лесоразведение – 17,6 млн, на санитарное оздоровление – 59 млн.

Кроме того, за прошлый год в регионе удалось восстановить 3,9 тыс. га леса.