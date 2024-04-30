Этим летом в лесах Омской области вновь ожидают нашествие шелкопряда.
В этом году в лесах Омской области вновь ожидают нашествие шелкопряда. В пиковые периоды деревья начинают обрабатывать от насекомых.
В Калачинском районе на борьбу с шелкопрядами вышло школьное лесничество «Березка» из Воскресенской и Стародубской школ. Дети несколько часов соскабливали и уничтожали кладки яиц вредителя.
– Удалось обнаружить и уничтожить около 70 кладок яиц непарного шелкопряда на 50 деревьях, – рассказал начальник отдела Калачинское лесничество Алексей Батрак. – По итогам обследований 2023 года, наибольшая заселенность непарного шелкопряда установлена на территории лесного фонда Горьковского района в Прииртышском участковом лесничестве Калачинского лесничества, в связи с чем в 2024 году в Горьковском районе запланировано к проведению уничтожение численности непарного шелкопряда биологическими препаратами наземным способом на площади 6000 га.
Отдел ГУЛХ Калачинское лесничество хочет проводить подобные акции ежегодно.