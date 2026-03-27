В Омской области выйдут на борьбу с шелкопрядом и пилильщиком-ткачом

Рослесхоз запланировал в 12 регионах масштабную обработку лесов от насекомых-вредителей.

Почти 500 тыс. га леса планируют обработать от насекомых-вредителей в 2026 году, об этом сообщает Рослесхоз. Мероприятия по ликвидации очагов вредных организмов в лесах пройдут в 12 регионах страны, включая Омскую область.

– Работы запланированы в очагах непарного и сибирского шелкопряда, звездчатого, рыжего и красноголового пилильщика-ткача, а также хвойной волнянки и златогузки, – отметили в лесном ведомстве.

Помимо Омской области, работа запланирована в Алтайском крае, Бурятии, Тыве, Дагестане, а также Томской, Новосибирской, Курганской, Тюменской, Волгоградской и Оренбургской областях. Площадь работ составит 491,2 тыс. га.

Сроки обработки уже известны – второй и третий кварталы 2026 года. При проведении мероприятий биологические особенности вредителей и фазы их развития, а также климатические и погодные условия будут учтены.