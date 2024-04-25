В прошлом году это насекомое объело листья на большом количестве деревьев в парке. В мэрии заявили, что провести обработку «не представляется возможным».

В прошлом году это насекомое объело листья на большом количестве деревьев в парке. В мэрии заявили, что провести обработку «не представляется возможным».

Администрация города не будет обрабатывать от непарного шелкопряда парк 300-летия Омска. В прошлом году эта зеленая зона серьезно пострадала от прожорливых насекомых, объевших листья на большом количестве деревья.

– При наземном способе обработки пестицидами и агрохимикатами от непарного шелкопряда расстояние от населенных пунктов, источников хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами должно с учетом розы ветров составлять не менее 300 метров. Учитывая это, провести данные мероприятия не представляется возможным, - заявили в мэрии.

На текущий год в парке запланирована лишь обработка территории от крыс и клещей.