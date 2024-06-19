Омск-Информ
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·Общество

Объект возобновил работу после внепланового ремонта, который потребовался на этой неделе.

Сухой фонтан в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ вновь заработал. Об этом РИА «Омск-информ» сообщил директор парка Руслан Щербаков.

Напомним, сухой фонтан заработал в прошлые выходные, однако действовал всего один день. Причиной его остановки стала вышедшая из строя важная деталь. Для стабильной работы фонтана требовалась ее замена. 

Искать деталь пришлось за пределами региона. В итоге она нашлась на Урале. 

Привезли экспресс-доставкой из Екатеринбурга. Деталь редкая и используется только в фонтанах. Устанавливали ее несколько часов двое специалистов, – рассказал Руслан Щербаков. 

Директор парка отметил, что замену запчасти оплатили меценаты. 

·Общество

Объект возобновил работу после внепланового ремонта, который потребовался на этой неделе.

Сухой фонтан в омском парке имени 30-летия ВЛКСМ вновь заработал. Об этом РИА «Омск-информ» сообщил директор парка Руслан Щербаков.

Напомним, сухой фонтан заработал в прошлые выходные, однако действовал всего один день. Причиной его остановки стала вышедшая из строя важная деталь. Для стабильной работы фонтана требовалась ее замена. 

Искать деталь пришлось за пределами региона. В итоге она нашлась на Урале. 

Привезли экспресс-доставкой из Екатеринбурга. Деталь редкая и используется только в фонтанах. Устанавливали ее несколько часов двое специалистов, – рассказал Руслан Щербаков. 

Директор парка отметил, что замену запчасти оплатили меценаты. 