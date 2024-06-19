Бесплатно готовить будут специалистов в сферах инженерного дела и техники, науки, сельского хозяйства, образования и др.

Бесплатно готовить будут специалистов в сферах инженерного дела и техники, науки, сельского хозяйства, образования и др.

В этом году в омских колледжах и техникумах предлагают 10 776 бюджетных мест. Их стало больше по сравнению с прошлым годом (10 338).

– Больше всего бюджетных мест распределено на инженерное дело, технологию и технику, почти половина от всего объема, на науку приходится 2120 бюджетных мест, это 19 % от всего объема, сельское хозяйство – 1140 бюджетных мест, или 11 %, образование и педагогические науки – 760 бюджетных мест, или 7 %, гуманитарные науки – 275 бюджетных мест, искусство и культура – 646 бюджетных мест, здравоохранение и медицинские науки – 560 бюджетных мест, – рассказал министр образования Омской области Иван Кротт.

Отметим, что в Омской области всего 46 колледжей. В 2023 году в них поступило более 44 тыс. заявлений от абитуриентов. Приемная кампания в колледжах в этом году стартует 20 июня.