Омск-Информ
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·Общество

В программе мероприятия викторины и музыкальные номера.

В ближайшее воскресенье, 23 июня, в Омске состоится вечер памяти певца Юрия Шатунова. Мероприятие планируется на площади возле ДК им. Малунцева в 15:00.
Встречу, на которую приглашают всех желающих, организует фан-клуб артиста. Как сообщает «Омск_путеводитель», гостям обещают викторины с призами и музыкальные номера, в том числе выступление омского музыканта и композитора Алексея Гализдры. Он исполнит песню, которую написал для Юрия, но не успел ему предложить.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет.
·Общество

В программе мероприятия викторины и музыкальные номера.

В ближайшее воскресенье, 23 июня, в Омске состоится вечер памяти певца Юрия Шатунова. Мероприятие планируется на площади возле ДК им. Малунцева в 15:00.
Встречу, на которую приглашают всех желающих, организует фан-клуб артиста. Как сообщает «Омск_путеводитель», гостям обещают викторины с призами и музыкальные номера, в том числе выступление омского музыканта и композитора Алексея Гализдры. Он исполнит песню, которую написал для Юрия, но не успел ему предложить.
Напомним, Юрий Шатунов скончался в ночь на 23 июня 2022 года от сердечной недостаточности. Артисту было 48 лет.