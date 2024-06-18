Всего в городе 176 многоэтажек на грани разрушения, которые официально признаны таковыми.

Всего в городе 176 многоэтажек на грани разрушения, которые официально признаны таковыми.

На завтрашнем комитете по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Омском городском совете, депутаты снова планируют обсудить переселение из ветхого и аварийного жилья.

Как явствует из документов, попавших распоряжение «Омск-информа», по состоянию на 29 мая нынешнего года на расселение 176 аварийных многоэтажек, признанных таковыми после 1 января 2017 года, необходимо 9,5 млрд рублей.

Такие деньги у города отсутствуют. Потому омичей из таких зданий переселяют точечно, после принятия судебных решений. Выделенных на эти цели почти 200 млн рублей катастрофически не хватает. Поскольку уже приняты решения в пользу жителей 10 аварийных пятиэтажек, среди которых дом на улице Магистральной, 47а. Еще по четырем многоэтажкам иски находятся на рассмотрении суда.

Специалисты департамента городского хозяйства Омска убеждены, что для комплексного решения проблемы нужно вносить изменения в федеральном законодательстве. Помимо дефицита средств в бюджете, есть и другая проблема – жильцы аварийных домов категорически не хотят их покидать, потому что им некуда пойти. Подробный репортаж, проясняющий позицию жителей пятиэтажки на Магистральной, 47а, читайте на «Омск-информе».