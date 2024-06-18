Освободились от инфекции также несколько личных подсобных хозяйств.
Главное управление ветеринарии Омской области сообщило об отмене карантина, введенного из-за лейкоза крупного рогатого скота. Ограничения прекратили действовать 14 июня.
Карантин отменили в пяти личных подсобных хозяйствах в селе Орловка Марьяновского района, в хозяйстве в деревне Розенталь Калачинского района, в хозяйстве в селе Костино и на ферме «Колхоз Чопозова» около деревни Кокшенево Муромцевского района, на ферме «Агростар» в селе Никольское Тюкалинского района, на ферме СПК «Рагозинский» около села Рагозино в Седельниковском районе. В некоторых населенных пунктах ограничения действовали с 2022 года.
Отметим, что лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь опухолевой природы, вызываемая вирусом. Он способствует накоплению токсинов в молоке и мясе, что, возможно, увеличивает риск развития рака у людей.