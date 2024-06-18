Омск-Информ
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·Политика

Константин Книс вместе со своей командой повез омским солдатам дополнительное оборудование и нужные в быту предметы.

Заместитель мэра Омска Константин Книс отправился в зону проведения специальной военной операции. Как сообщил глава города Сергей Шелест, его подчиненный повез военнослужащим из Омской области дополнительное оборудование и необходимые в быту предметы.

– Будем и дальше поддерживать земляков. От имени всех омичей и от себя лично благодарю каждого, кто сегодня отстаивает интересы нашего государства, храбро и самоотверженно воюет против сил коллективного Запада за будущее наших детей и внуков, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

В зоне проведения спецоперации сейчас находится и заместитель губернатора Алексей Ромахин. Он отправился в подшефный Омской области город Стаханов Луганской народной республики.

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·Политика

Константин Книс вместе со своей командой повез омским солдатам дополнительное оборудование и нужные в быту предметы.

Заместитель мэра Омска Константин Книс отправился в зону проведения специальной военной операции. Как сообщил глава города Сергей Шелест, его подчиненный повез военнослужащим из Омской области дополнительное оборудование и необходимые в быту предметы.

– Будем и дальше поддерживать земляков. От имени всех омичей и от себя лично благодарю каждого, кто сегодня отстаивает интересы нашего государства, храбро и самоотверженно воюет против сил коллективного Запада за будущее наших детей и внуков, – написал Шелест в своем телеграм-канале.

В зоне проведения спецоперации сейчас находится и заместитель губернатора Алексей Ромахин. Он отправился в подшефный Омской области город Стаханов Луганской народной республики.

1728