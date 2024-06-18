Омск-Информ
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·Общество

Его возведут по программе строительства крытых катков в районах области, проводимой по инициативе главы региона Виталия Хоценко. 

Правительство Омской области выдало субсидии районным бюджетам на развитие спорта и молодежной политики. В частности, 40 млн рублей получил Азовский район. 

Продолжаем реализацию областной программы по созданию хоккейной инфраструктуры в каждом райцентре. Выделили 40 млн рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском муниципальном районе, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Крытые катки будут строиться в районах области, программа по их возведению реализуется по инициативе Виталия Хоценко. Также более 21 млн рублей направят на капремонт омского Дома молодежи и оснащение молодежных центров в четырех районах – Знаменском, Нововаршавском, Омском и Тарском. 

·Общество

Его возведут по программе строительства крытых катков в районах области, проводимой по инициативе главы региона Виталия Хоценко. 

Правительство Омской области выдало субсидии районным бюджетам на развитие спорта и молодежной политики. В частности, 40 млн рублей получил Азовский район. 

Продолжаем реализацию областной программы по созданию хоккейной инфраструктуры в каждом райцентре. Выделили 40 млн рублей на строительство крытого хоккейного корта в Азовском муниципальном районе, – сообщил губернатор Омской области Виталий Хоценко.

Крытые катки будут строиться в районах области, программа по их возведению реализуется по инициативе Виталия Хоценко. Также более 21 млн рублей направят на капремонт омского Дома молодежи и оснащение молодежных центров в четырех районах – Знаменском, Нововаршавском, Омском и Тарском. 