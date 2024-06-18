Благодаря этому преступники через подставных продавцов делают заказы и оплачивают их с карты, данными которой завладели.

Благодаря этому преступники через подставных продавцов делают заказы и оплачивают их с карты, данными которой завладели.

Интернет-мошенники не дремлют и все чаще получают доступы к личным кабинетам граждан от разных интернет-магазинов, маркетплейсов, сервисов доставки и прочего. Злоумышленникам удается подбирать логины и пароли, в этом им помогают утекшие в сеть данные. А если в их руках уже есть база с паролями от электронной почты, то они с успехом используют ее для взлома аккаунтов на других сервисах. Когда добиваются желаемого, то могут делать заказы через подставных продавцов, а оплачивать их привязанной к аккаунту картой. Деньги в таких случаях уходят злоумышленникам напрямую.

– Чтобы защитить личные кабинеты от взлома, в первую очередь советую не использовать однотипные пароли для разных сайтов и регулярно менять их. Если есть возможность, можно подключить двухфакторную идентификацию. Тогда для входа в личный кабинет нужно будет вводить не только пароль, но и код, например, из СМС, – рассказывает заместитель управляющего Отделением Омск Банка России Наталья Стрельникова.

Ну а чтобы рассчитываться в интернет-магазинах, стоит завести отдельную карту. Нужную сумму на нее лучше переводить непосредственно перед покупкой.