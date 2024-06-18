Автодилеры отмечают двукратный рост продаж автомобилей возрожденной марки, однако в абсолютных цифрах это все равно единицы.

Автодилеры отмечают двукратный рост продаж автомобилей возрожденной марки, однако в абсолютных цифрах это все равно единицы.

Стала известна статистика продаж в Омске автомобилей «Москвич». Официальными дилерами московского автозавода являются компании «Автодом «Сибирь Моторс» (входит в омскую ГК «Альянс») и «Ключавто» (крупнейший российский с пропиской в Краснодарском крае). Как сообщили РИА «Омск-информ» в «Ключавто», в первом квартале текущего года через салон было реализовано 14 автомобилей «Москвич», что в два раза больше, чем в аналогичный период 2023 года. По косвенным данным, продажи в «Альянсе» сопоставимы. Пресс-служба самого автозавода сообщает, что в этом году в целом по стране было реализовано 1750 автомобилей, в том числе около 200 седанов «Москвич 6» и почти 140 электромобилей «Москвич 3е». Весь остальной объем продаж пришелся на кроссовер «Москвич 3».

Интерес покупателей к «Москвичу 3» объясняется тем, что на сегодня он является самым недорогим кроссовером на российском рынке. В июне машины в комплектации Comfort с бензиновым 1,5-литровым двигателем и вариатором в омском салоне «Ключавто» продавались за 1,7 млн рублей. Именно эта версия стала наиболее востребованной у омских автолюбителей, хотя цена на машину в комплектации Standart была ниже на 200 тыс. рублей.

– У «комфорта» сразу есть диодные фары дальнего и ближнего света, а у «стандарта» только галогенки. Но это еще не все. Самое главное для меня отличие – в «комфорте»: впереди есть боковые подушки и шторки безопасности. Для меня это стало решающим фактором. Я нервный, у меня дети, – объяснил свой выбор один из покупателей.

Несмотря на ряд достоинств, новый «Москвич» хитом продаж пока не стал и на дорогах эти автомобили встречаются нечасто. Это подтверждает и производственная статистика. Столичный завод «Москвич» (в недавнем прошлом предприятие «Рено Россия») в 2023 году выпустил вдвое больше автомобилей, чем продал: 31 тыс. машин произведена, продано 15,3 тысячи. Причины такого положения дел уже несколько месяцев активно обсуждаются в соцсетях и на тематических автофорумах. Там много теоретизируют по поводу недолговечности вариаторных коробок передач и слабого лакокрасочного покрытия кузовов. Маркетологи же главную проблему возрожденной марки видят во «внутривидовой» конкуренции.

Не секрет, что «Москвич 3», по сути, является клоном китайского кроссовера JAC JS4. Ничего предосудительного в этом нет, ведь бренд JAC (Anhui Jianghuai Automobile Co) существует более 60 лет и входит в топ-3 рынка Китая. Автомобили этой марки известны как надежные и неприхотливые, и не случайно JAC S3 взяла, например, на вооружение полиция Казахстана.

Куда хуже для «Москвича» то, что его «прототип» до сих пор можно купить в Китае по цене, которая чуть ли ни вдвое ниже российской. Более того, уже ввезенные в РФ по серым схемам JAC JS4 тоже продаются по цене ниже «москвичевской». Вывод из этого напрашивается следующий: пока JAC не уберет свои кроссоверы с российского рынка, «Москвич» не «взлетит». Однако предпосылок к этому нет. Последние полтора года китайские автопроизводители только расширяли свое присутствие в РФ, и вряд ли кто-то из них вдруг захочет «по дружбе» уступить часть рынка.

Как сообщили в «Ключавто», в топ продаж по итогам первого квартала вошли такие китайские бренды, как Changan (реализовано более 930 автомобилей, 11,8 % от общего числа продаж «Ключавто» в Омске), OMODA (более 790 автомобилей, 10 %), HAVAL CITY (645 автомобилей, 8,1 %), EXEED (600 автомобилей, 7,5 %). Среди интересных новинок, которыми интересуются омичи, – премиальный полноприводный внедорожник EXEED TXL в комплектациях с 1,6- и 2-литровым двигателем, а также обновленный кроссовер Chery Tiggo 8 PRO MAX, оснащенный двухлитровым бензиновым турбомотором мощностью 197 л.с.

Пока неизвестно, какую конкуренцию этим маркам сможет составить «Москвич 5», старт продаж которого ожидается в ближайшее время. По габаритам и части характеристик он должен заменить такие машины, как Toyota RAV4, Nissan X-Trail, Volkswagen Tiguan и Kia Sportage. Все эти марки сейчас присутствуют на российском рынке только в формате параллельного импорта. В классе полноразмерных кроссоверов типа Kia Sorento или Skoda Kodiaq должен выступить «Москвич 8», производство которого столичный автозавод также должен запустить в 2024 году.