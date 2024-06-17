Фракция партии в омском Заксобрании подготовит поправки к налоговой реформе, чтобы дать возможность предпринимателям развиваться.

Фракция партии в омском Заксобрании подготовит поправки к налоговой реформе, чтобы дать возможность предпринимателям развиваться.

В России готовится большая налоговая реформа. Минфин предложил ввести прогрессивную шкалу налогов в зависимости от ежегодного дохода, а также повысить налог на прибыль организаций с 20 до 25 %. Кроме того, увеличится порог доходов для применения упрощенной системы налогообложения. При выручке до 60 млн рублей в год предприниматели будут вправе применять «упрощенку», выше этой суммы придется платить НДС.

Законопроект сейчас активно обсуждается в регионах. После этого его рассмотрит Госдума. Законодательное собрание Омской области на своем последнем заседании поддержало представленный федеральным ведомством проект закона. Свои поправки в законопроект намерена представить фракция «Новые люди». Ее депутаты, в частности, предлагают ввести разную ставку для предпринимателей с учетом их социальных проектов и инвестиций в инфраструктуру.

– Необходимость изменений в налоговом законодательстве назрела давно, однако их нужно сделать более справедливыми для предпринимателей, – говорит руководитель фракции «Новые люди» в Заксобрании Омской области Илья Смирнов. – Если бизнесмен зарабатывает деньги в России, а тратит за границей, не принося пользу своей стране, то налог для него должен быть максимальным. Но если предприниматель сам развил свое дело, вкладывался в образование, новые технологии, улучшение условий жизни и труда своих сотрудников, то для него ставка должна остаться на прежнем уровне. Нужен механизм, чтобы учесть все прямые и непрямые инвестиции в соцпроекты, технологические стартапы, благотворительность за последние 10 лет.

Кроме того, «Новые люди» напомнили о 13 стратегических отраслях экономики, куда, помимо IT-сферы, входят медицина и образование. Для них нужно вводить новые меры поддержки, а не повышать налоги, считают «Новые люди».

Все эти поправки к налоговой реформе партия предложит, когда ее будут обсуждать в Госдуме.