На всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» соберутся около тысячи работодателей из передовых отраслей экономики.
28 июня в областном Конгресс-холле состоится второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На форум ждут омичей, желающих найти удобную и подходящую работу, а также тех, кто хочет сменить вид деятельности.
Как сообщили в региональном Минтруде, на форум заявились около тысячи работодателей из приоритетных отраслей экономики: оборонно-промышленный комплекс, транспорт, сфера IT, агропромышленный комплекс, образование, социальная защита, здравоохранение, сфера культуры и услуг. Также для омичей будут работать консультационные площадки «PROобучение», «Открой свои ресурсы», «Работа для героев», «Социальный контракт: путь к успеху», творческая мастерская для детей «Путешествие в город профессий» и карьерная игротека для всей семьи.
Работодатели ждут потенциальных соискателей на карьерный диалог с работодателем «Охота за работой». Также в программе ярмарки значатся мастер-класс «Хочу хорошую работу», диалоговые площадки партнеров службы занятости и сезонная работа на интерактивной программе «Труд Крут» от Омского областного студенческого отряда.
Кроме того, омичи смогут поучаствовать в онлайн-марафоне «Работа России. #ВремяМолодых: путь выпускника», а также присоединиться к онлайн-включению с международной выставки-форума «Россия» в Москве, где пройдет интерактивная площадка «#ОРБИТАпрофессионалов». Она представит три трека: «Учись», «Работай», «Узнавай». С помощью виртуальных очков омичи смогут увидеть презентации предприятий ОПК, пройти экспресс-диагностику и посетить профориентационный мастер-класс «Кем быть» для детей дошкольного возраста.
Ярмарка «Работа России. Время возможностей» начнет работу 28 июня в 10 часов утра. Областной Конгресс-холл находится по адресу: улица 70 лет Октября, 25, корпус 2.