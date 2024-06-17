На всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» соберутся около тысячи работодателей из передовых отраслей экономики.

На всероссийскую ярмарку трудоустройства «Работа России. Время возможностей» соберутся около тысячи работодателей из передовых отраслей экономики.

28 июня в областном Конгресс-холле состоится второй этап всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». На форум ждут омичей, желающих найти удобную и подходящую работу, а также тех, кто хочет сменить вид деятельности.

Как сообщили в региональном Минтруде, на форум заявились около тысячи работодателей из приоритетных отраслей экономики: оборонно-промышленный комплекс, транспорт, сфера IT, агропромышленный комплекс, образование, социальная защита, здравоохранение, сфера культуры и услуг. Также для омичей будут работать консультационные площадки «PROобучение», «Открой свои ресурсы», «Работа для героев», «Социальный контракт: путь к успеху», творческая мастерская для детей «Путешествие в город профессий» и карьерная игротека для всей семьи.

Работодатели ждут потенциальных соискателей на карьерный диалог с работодателем «Охота за работой». Также в программе ярмарки значатся мастер-класс «Хочу хорошую работу», диалоговые площадки партнеров службы занятости и сезонная работа на интерактивной программе «Труд Крут» от Омского областного студенческого отряда.

Кроме того, омичи смогут поучаствовать в онлайн-марафоне «Работа России. #ВремяМолодых: путь выпускника», а также присоединиться к онлайн-включению с международной выставки-форума «Россия» в Москве, где пройдет интерактивная площадка «#ОРБИТАпрофессионалов». Она представит три трека: «Учись», «Работай», «Узнавай». С помощью виртуальных очков омичи смогут увидеть презентации предприятий ОПК, пройти экспресс-диагностику и посетить профориентационный мастер-класс «Кем быть» для детей дошкольного возраста.

Ярмарка «Работа России. Время возможностей» начнет работу 28 июня в 10 часов утра. Областной Конгресс-холл находится по адресу: улица 70 лет Октября, 25, корпус 2.