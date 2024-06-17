Собственница здания переезжает из Омска в другой регион, чтобы быть ближе к детям. Новому владельцу обещают ежемесячный заработок в 300 тыс. рублей.

Собственница здания переезжает из Омска в другой регион, чтобы быть ближе к детям. Новому владельцу обещают ежемесячный заработок в 300 тыс. рублей.

Выяснились подробности продажи исторического дома, находящегося в центре Омска. Объявление опубликовано на одном из популярных сервисов. Напомним, в здании на улице Почтовой, 33, построенном в 1910 году, раньше находилось еврейское училище. Сегодня здесь расположен офисный центр.

По словам представителя продавца, владеет зданием некая предпринимательница, которая решила уехать из города в другой регион страны. Поэтому она распродает здесь всю недвижимость. Мысль о продаже возникла более двух лет назад, однако решение назрело только сейчас. Продавать прибыльный бизнес, конечно, жалко, но хочется перебраться поближе к детям.

Пока стартовая цена 39 млн рублей, однако разумный торг возможен. По словам представителя продавца, рассчитывать можно на скидку в 1–2 млн рублей.

– Спрос на объект есть, поэтому сильно не распаляемся. Но две «единички»... Думаю, с реальным покупателем мы готовы будем разговаривать. Мы ведь должны будем еще налог заплатить, – уточнили по номеру, указанному на сайте объявлений.

По словам риелтора, новый владелец получит функционирующие помещения с неплохим ремонтом. Покупателю обещают доходы в 300 тыс. рублей в месяц. Дальше все в руках будущего собственника.