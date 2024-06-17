Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

В деревянном доме располагается торгово-офисный комплекс.
В Омске выставили на продажу объект культурного наследия по адресу: Почтовая, 33. В доме 1910 года постройки раньше располагалось еврейское училище.
Теперь в деревянном двухэтажном доме располагается торгово-офисный комплекс. По данным сайта «Авито» владелец оценил здание площадью 550 кв. м вместе с земельным участком площадью 1075 кв. м и гаражом (158,3 кв. м) в 39 млн рублей.
·Экономика/Бизнес

В деревянном доме располагается торгово-офисный комплекс.
В Омске выставили на продажу объект культурного наследия по адресу: Почтовая, 33. В доме 1910 года постройки раньше располагалось еврейское училище.
Теперь в деревянном двухэтажном доме располагается торгово-офисный комплекс. По данным сайта «Авито» владелец оценил здание площадью 550 кв. м вместе с земельным участком площадью 1075 кв. м и гаражом (158,3 кв. м) в 39 млн рублей.