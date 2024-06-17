На соревнования приехали будущие чемпионы ММА.

На соревнования приехали будущие чемпионы ММА.

В Омске завершился финал Всероссийского турнира по смешанным единоборствам «Кубок Шлеменко». Статусные соревнования собрали более 500 юных спортсменов из 24 регионов России. Турнир проводится при поддержке правительства Омской области и программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Будущие звезды ММА выявляли сильнейших в четырех возрастных категориях: юноши 12–13, 14–15, 16–17 лет, а также юниоры в группе 18–20 лет. Победителям в старшей возрастной группе присвоили звания мастеров спорта, разряды кандидатов в мастера спорта получили победители юношеского соревнования 14–15, 16–17 лет и серебряные призеры среди юниоров.

Помимо личных соревнований, было и командное первенство. В нем победила сборная Омской области, опередившая соперников по количеству очков.

Отметим, что соревнования в Омске проходили по стандартам профессиональных промоушенов – финальные поединки у юниоров предстали в формате яркого шоу. В октагон завтрашние звезды ММА выходили по приглашению ринг-анонсера, а их спортивную биографию представляли на мультимедийном экране.

Турнир «Кубок Шлеменко» является частью системы спортивной подготовки «Шторм», созданной по инициативе легендарного бойца смешанных единоборств, чемпиона мира по версии Bellator Александра Шлеменко при поддержке компании «Газпром нефть».

– В этом году подготовка к «Кубку Шлеменко» у детей из школы «Шторм» совпала с тренировочным лагерем профессиональных бойцов перед юбилейным десятым турниром лиги SFC. Ребята тренировались вместе со взрослыми на одном ковре, смотрели наши поединки на «G-Drive Арене», поддерживали, переживали. Думаю, это придало им особую, сильную мотивацию побеждать, – говорит Александр Шлеменко. – Благодаря поддержке программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» и правительства Омской области мы создали для воспитанников уникальные условия подготовки. У нас получилось выстроить целую систему: сначала ребенок побеждает на детском «Кубке Шлеменко», а через пару лет становится успешным профессиональным бойцом и выступает в промоушене SFC. И при этом не уезжает из своего родного города.

Система «Шторм» включает в себя детскую школу смешанных единоборств с филиалами в восьми регионах России, крупнейшие детско-юношеские турниры, ежегодный фестиваль спорта и здорового образа жизни «Штормфест», открытые спортивные площадки в Омске, а также проекты для профессиональных бойцов – команду STORM Shlemenko Fight Team и международные турниры по ММА промоушена Shlemenko Fighting Championship (SFC).

– «Газпром нефть» много лет поддерживает школу «Шторм», в которой бесплатно занимаются спортом уже более пяти тысяч детей. Мы знаем, как много сильных и одаренных ребят живут в нашей стране и как важно вовремя найти их и создать возможности для профессионального роста, – отмечает директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова. – Вместе мы формируем среду для развития талантов, потому что верим, что инвестиции в талант – одни из самых правильных и нужных. Честная конкуренция и тренерское мастерство помогают мальчишкам из небольших городов России пройти путь от школьных спортивных залов до лучших октагонов страны и мира. И важно, что система «Шторм» не просто зажигает новые звезды, а формирует культуру здорового образа жизни, которая стала уже визитной карточкой Омска.

Сегодня Омскую область можно уверенно назвать центром развития смешанных единоборств за Уралом, считает министр спорта региона Иван Колесник.

– В последнее время мы наблюдаем подъем интереса к этому виду спорта – сегодня более десяти тысяч омичей занимаются ММА. В этом, несомненно, большая заслуга нашего легендарного бойца Александра Шлеменко и его школы «Шторм», которая организует детские, любительские и профессиональные турниры, – подчеркнул министр.

«Кубок Шлеменко» уже во второй раз проходил в статусе всероссийских соревнований. Каждый год все больше ребят из разных регионов страны стремятся приехать именно в Омск, поскольку турнир зарекомендовал себя как один из самых конкурентных и проходящих на самом высоком организационном уровне.