Омск-Информ
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·Общество

Самыми популярными именами для новорожденных остаются София и Артем. Редкие имена на их фоне сильно выделяются.

На портале «Реестр ЗАГС» появился обновленный список популярных и редких имен, которыми жители Омской области и других регионов страны называют своих детей. Среди мужских имен самые распространенные – Артем, Михаил и Александр. Девочек чаще всего называют Софиями, Аннами и Евами.

Редкие имена на их фоне сильно выделяются. Женские – Айя, Карелия, Медея, Садия, Дина. Мальчиков называют Халид, Кемаль, Замир, Мирас и Фанис. В списках редких имен по всей стране ни одного из этих имен нет.

·Общество

Самыми популярными именами для новорожденных остаются София и Артем. Редкие имена на их фоне сильно выделяются.

На портале «Реестр ЗАГС» появился обновленный список популярных и редких имен, которыми жители Омской области и других регионов страны называют своих детей. Среди мужских имен самые распространенные – Артем, Михаил и Александр. Девочек чаще всего называют Софиями, Аннами и Евами.

Редкие имена на их фоне сильно выделяются. Женские – Айя, Карелия, Медея, Садия, Дина. Мальчиков называют Халид, Кемаль, Замир, Мирас и Фанис. В списках редких имен по всей стране ни одного из этих имен нет.