Омск-Информ
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·Происшествия

Инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц села Харино. Сейчас полиция ищет водителя мотоцикла.

Сотрудники омской полиции объявили в розыск водителя мотоцикла, который накануне вечером сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Инцидент произошел в субботу, 16 июня, на улице Заречной в селе Харино Омского района.

В результате происшествия 10-летнему велосипедисту понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители ведут разыскные мероприятия по установлению личности байкера. Очевидцев происшествия просят сообщить информацию об инциденте по телефонам: 79-35-04 или 102.

·Происшествия

Инцидент произошел накануне вечером на одной из улиц села Харино. Сейчас полиция ищет водителя мотоцикла.

Сотрудники омской полиции объявили в розыск водителя мотоцикла, который накануне вечером сбил 10-летнего мальчика, катавшегося на велосипеде. Инцидент произошел в субботу, 16 июня, на улице Заречной в селе Харино Омского района.

В результате происшествия 10-летнему велосипедисту понадобилась медицинская помощь.

Правоохранители ведут разыскные мероприятия по установлению личности байкера. Очевидцев происшествия просят сообщить информацию об инциденте по телефонам: 79-35-04 или 102.