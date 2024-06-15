Сегодня на объекте побывал губернатор.
Губернатор Виталий Хоценко проинспектировал ход благоустройства Городского сада. Речь идет о территории в границах проспекта Маркса – улицы Короленко – улицы Ленина – улицы Броз Тито.
- Темпы благоустройства хорошие. Уже в этом году в сквере смогут с комфортом и удовольствием проводить время жители и гости нашего города, - отметил Хоценко.
Подрядчиков объекта является ООО «СибДор». Компания уже установила ливневую канализацию, поливочный водопровод, оборудовала проезд и разворотную площадку, установила детский игровой комплекс и опоры освещения. В ближайшее время здесь пройдет устройство тротуаров, проезда, экотропы, автопарковки и защитных ограждений. На территории высадят ели, рябину, тополя, черемуху, липу, можжевельник, а также кизильник.
Благоустройство завершится к 1 сентября.