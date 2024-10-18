В Омске нашли подрядчика, который займется освещением в Городском саду.

В Омске подвели итоги аукциона на благоустройство недавно открытого Городского сада. По данным сайта госзакупок, стоимость контракта составила 10,6 млн рублей. Имя победителя торгов пока не называют.

Планируется, что подрядчик установит дополнительное освещение на территории Городского сада. Речь идет об участке в границах проспекта Маркса, улиц Короленко, Ленина и Броз Тито.

Планируется, что победитель аукциона выполнит работы по установке фонарей в течение 20 дней после заключения контракта. Напомним, что Городской сад открыли в центре Омска в прошлом месяце – 18 сентября.