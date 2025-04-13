Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Второй матч 1/4 финала плей-офф вновь покажут на большом экране в центре города.

Городской сад за Омским историко-краеведческим музеем постепенно превращается в новую главную локацию для молодежного досуга. Недавно тут стали показывать хоккейные матчи. 

Так, в воскресенье, 13 апреля, с 18:00 состоится танцевальный вечер с диджеем OMI, а с 20:00 – трансляция на большом экране игры «Авангард» – «Локомотив». Матч можно посмотреть бесплатно. 

Предполагаются мобильные фуд-корты и станции с согревающим чаем и холодными напитками.

2403
·Общество

Второй матч 1/4 финала плей-офф вновь покажут на большом экране в центре города.

Городской сад за Омским историко-краеведческим музеем постепенно превращается в новую главную локацию для молодежного досуга. Недавно тут стали показывать хоккейные матчи. 

Так, в воскресенье, 13 апреля, с 18:00 состоится танцевальный вечер с диджеем OMI, а с 20:00 – трансляция на большом экране игры «Авангард» – «Локомотив». Матч можно посмотреть бесплатно. 

Предполагаются мобильные фуд-корты и станции с согревающим чаем и холодными напитками.

2403