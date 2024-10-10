Омск-Информ
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·Общество

О новом правиле сообщают таблички, которые там установили.
На благоустроенной территории Городского сада около ТЮЗа ввели запрет на выгул собак. Как сообщает «СуперОмск», по периметру установили соответствующие таблички с этой информацией.
Отметим, что в Омске совсем недавно завершилась трехлетняя реконструкция Городского сада. Там обновили тротуары, отремонтировали лестницы, уложили газон. Стоимость работ только в этом году превысила 225 млн рублей.
·Общество

О новом правиле сообщают таблички, которые там установили.
На благоустроенной территории Городского сада около ТЮЗа ввели запрет на выгул собак. Как сообщает «СуперОмск», по периметру установили соответствующие таблички с этой информацией.
Отметим, что в Омске совсем недавно завершилась трехлетняя реконструкция Городского сада. Там обновили тротуары, отремонтировали лестницы, уложили газон. Стоимость работ только в этом году превысила 225 млн рублей.