Уже уложена гранитная плитка. Планируется высадить кизильник и можжевельник, а также оборудовать экотропу.

Завершается трехлетний этап реконструкции Городского сада в центре Омска. В этом году бригады подрядчиков трудились на двух площадках: в сквере «Театральный» и у ТЮЗа. В Театральном сквере обновили около 5200 кв. м пешеходных тротуаров, оборудуют более 800 кв. м экотропы. Уже завершили ремонт лестницы и облицовку ее гранитом. На территории сквера смонтировали систему автополива, которая поможет более эффективно ухаживать за новым рулонным газоном, уложенным на площади почти 1700 соток. У Свято-Никольского Казачьего собора появилась клумба из многолетних цветов, гортензий и кустарников.

– В этом году подрядчик достаточно серьезный, работы проводит качественно. За процессами благоустройства ведется ежедневный контроль с нашей стороны. Мы видим заключительные этапы работ, рассчитываем, что объект будет сдан до начала октября, – отметил первый заместитель мэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин.

Вторая локация, где еще не завершены работы, располагается за ТЮЗом. Здесь помимо газона планируется высадить 1298 деревьев и кустарников, среди которых ели, рябины, тополя, липы, а также черемуха, можжевельник и кизильник.

Рабочие уложили 7000 кв. м гранитной плитки. Осталось заполнить гранитом небольшие участки, требующие подгона плитки по форме. Также на этом участке оборудуют арт-объект «Земля», возводят большую ротонду. Подрядчик установил опоры освещения, водопровод и новые скамейки.

В предыдущие годы были вымощены гранитом протяженные пешеходные зоны, выполнены озеленение и обновление коммуникаций, установлен детский игровой комплекс. Общая стоимость благоустройства в этом году превысила 225 миллионов рублей. Объект намерены сдать в октябре.