Омск-Информ
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·Общество

Он находится между арсеналом и цейхгаузом и работает круглосуточно.
На территории Омской крепости открылся общественный туалет. Он находится между арсеналом и цейхгаузом и работает круглосуточно.
- Этого события давно ждали, ведь в дни массовых мероприятий он очень востребован. Мы рады, что пребывание гостей на территории Музея-исторического парка станет более комфортным, — рассказали в администрации крепости.
Посещение туалета обойдется в 25 рублей, при этом платить придется только наличным способом. 
Напомним, стоимость нового туалета составила 2 млн рублей.
·Общество

Он находится между арсеналом и цейхгаузом и работает круглосуточно.
На территории Омской крепости открылся общественный туалет. Он находится между арсеналом и цейхгаузом и работает круглосуточно.
- Этого события давно ждали, ведь в дни массовых мероприятий он очень востребован. Мы рады, что пребывание гостей на территории Музея-исторического парка станет более комфортным, — рассказали в администрации крепости.
Посещение туалета обойдется в 25 рублей, при этом платить придется только наличным способом. 
Напомним, стоимость нового туалета составила 2 млн рублей.