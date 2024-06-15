Омск-Информ
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·Общество

До конца сегодняшнего дня в регионе ожидаются ливни, грозы, град, а порывы ветра достигнут 23 м/с.
Региональное МЧС предупредило жителей Омской области о приближающейся непогоде. До конца сегодняшнего дня в регионе ожидаются ливни, грозы, град, а порывы ветра достигнут 23 м/с.
Омичей просят не стоять во время штормового ветра рядом с деревьями или рекламными щитами, а также обходить опасные места и раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
При происшествиях, вызванных непогодой, необходимо обращаться в пожарно-спасательную службу по телефону 101.
·Общество

До конца сегодняшнего дня в регионе ожидаются ливни, грозы, град, а порывы ветра достигнут 23 м/с.
Региональное МЧС предупредило жителей Омской области о приближающейся непогоде. До конца сегодняшнего дня в регионе ожидаются ливни, грозы, град, а порывы ветра достигнут 23 м/с.
Омичей просят не стоять во время штормового ветра рядом с деревьями или рекламными щитами, а также обходить опасные места и раскачивающиеся ставни, вывески и транспаранты.
При происшествиях, вызванных непогодой, необходимо обращаться в пожарно-спасательную службу по телефону 101.