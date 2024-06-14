С недавних пор у главы города два первых заместителя. Мэр решил уточнить полномочия того и другого.

С недавних пор у главы города два первых заместителя. Мэр решил уточнить полномочия того и другого.

Мэр Омска Сергей Шелест перед своим отпуском, который начался 12 июня, перераспределил обязанности между своими заместителями. Речь, в частности, идет о том, кто будет замещать главу города на период командировок, отпусков и больничных.

Раньше, когда у Шелеста был только один первым зам – Евгений Фомин, этот функционал был сугубо на нем. В мае были внесены изменения в структуру городской администрации, и еще одним первым заместителем стал Евгений Романин. Теперь, уходя в отпуск, мэр будет давать отдельное поручение, кто из первых замов будет исполнять обязанности главы города на период его отсутствия.

Если Шелест, Фомин и Романин одновременно будут отсутствовать на рабочих местах по уважительным причинам, исполнять обязанности мэра будет Владимир Куприянов, сообщают «Коммерческие вести». Ранее этот функционал был закреплен за Романиным, на тот момент «простым» замом мэра.

Как сообщил Сергей Шелест в эксклюзивном комментарии РИА «Омск-информ», свой отпуск он намерен провести в пределах региона. Возможно, речь идет о доме отдыха в Красноярско-Чернолученской зоне. Мэр подчеркнул, что все вопросы жизни города будет держать на контроле в ежедневном режиме.